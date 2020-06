Roma, 24 giugno 2020 - Lugtto nel mopndo della politica. E' morto Alfredo Biondi, storico leader del Partito liberale e poi tra gli esponenti di punta di Forza Italia. L'esponente politico era nato il 29 giugno del 1928, quindi avrebbe compiuto 92 anni lunedì prossimo.

Durante i moltissimi anni della sua milutanza politica ed istituzionale, Biondi è stato anche vicepresidente della Camera dei deputati, e ministro della Giustizia del primo governo Berlusconi.

Negli anni '70 fu avvocato in molti processi. Negli anni '80 in particolare, durante il suo incarico di parlamentare, fu il difensore di Gigliola Guerinoni, detta la mantide di Cairo Montenotte, in un processo per omicidio intentato contro la moglie e l'amante dell'assassinato nella tranquilla città dell'entroterra ponentino.

Dopo aver aderito a Forza Italia, fu Guardasigilli dal 10 maggio 1994 al 17 gennaio 1995. In particolare nel luglio 1994 a suo nome venne presentato il cosiddetto "decreto salva ladri" in peina epoca Tangentopoli che venne in fine ritiorato per l'opposizione del pool di Milano.