Roma, 23 maggio 2019 - «Sento la gente sempre più convinta, soprattutto le donne, sento un aria di grande recupero...». Alessandra Mussolini torna in Forza Italia, su richiesta diretta di Berlusconi, per affrontare la sfida europea con un occhio anche al dopo voto in Italia. «È una partita da giocare – spiega da Agliana, in Toscana, dove è all’ultima trance della campagna elettorale – ma sia Salvini, sia la Meloni sono stati degli ingrati nei confronti di Berlusconi, ma la stanno pagando perché la Lega si sta ammosciando al centro, soprattutto nelle Marche e la Meloni nel Lazio... Poi, certo, la litigiosità in questo governo non aiuta Salvini».

Dice che dopo le Europee il governo andrà in frantumi?

«Il governo di fatto non c’è più, nella prima Repubblica un problema come questo, di due alleati che non si parlano, lo avremmo già risolto, invece non c’è una soluzione, sono sfrangiati dunque è una vera tragedia. Comunque vada dovranno sempre fare i conti con Forza Italia».

Eppure, dicono che la Lega avrà un risultato importante...

«Mah, io aspetterei a vedere. Perché poi la gente che vive al centro, nel Lazio per dire, se lo ricorda quando Salvini diceva ‘Roma ladrona’ e a Napoli si ricordano bene cosa diceva dei napoletani... Quindi, vediamo».

E i 5 stelle?

«Anche loro, con Di Maio che certo non è simpatico, con quell’aria da primo della classe che parla tanto, ma poi fa molto poco. Anche ai 5 stelle la litigiosità del governo certo non gioverà affatto, specie la pantomima Conte-Salvini, che speriamo solo sia una finzione, altrimenti è un disastro per tutti».

In Europa, invece, gli equilibri sono diversi...

«In Europa, Forza Italia ha fatto eleggere a pieni voti il primo presidente italiano del Parlamento europeo ed è una forza importante all’interno del Ppe, mentre la Lega è del tutto marginale, non ha mai preso parte ai tavoli di discussione e i 5 stelle rappresentano l’ultrasinistra, con posizioni estreme su tutto, a partire dai migranti. Insomma, non vedo all’orizzonte la possibilità che Lega e M5s possano incidere davvero. Al contrario Forza Italia ha già dimostrato di contare e saper fare parecchio».