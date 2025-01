Alemanno in carcere: ha violato le prescrizioni dell’affidamento ai servizi sociali

In cella per aver violato le regole sulla misura dei servizi sociali a cui era sottoposto. È il Capodanno amaro dell’ex ministro ed ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno (foto), condannato a un anno e dieci mesi per l’accusa di traffico di influenze illecite in uno dei filoni della maxi inchiesta Mondo di Mezzo. La pena era stata commutata in lavori socialmente utili, provvedimento però revocato d’urgenza dal tribunale di Sorveglianza, secondo cui il condannato non avrebbe rispettato le prescrizioni previste. Alemanno svolgeva i servizi sociali da novembre 2023 nella struttura ‘Solidarietà e Speranza’. I giudici contestano alcuni episodi di violazione a cui l’ex ministro avrebbe fornito giustificazioni false e la documentazione relativa ad alcune presunte consulenze immobiliari che sosteneva di effettuare in tutta Italia. Tra i divieti previsti della misura c’è quello di non lasciare la propria abitazione prima delle sette del mattino e rincasare entro le ventuno o il divieto di frequentare soggetti pregiudicati così come avviene per tutti gli ‘affidatì.