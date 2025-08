Albania Il no della Corte Ue

La Corte di giustizia Ue smonta la scommessa del governo sulle procedure accelerate di frontiera per l’esame delle domande di protezione internazionale dei migranti soccorsi in mare, innescata dall’apertura dei centri in Albania di Schengjin e Gjader: un’operazione dal costo quinquennale di 800 milioni di euro. Secondo la Corte con sede in Lussemburgo, la provenienza dei migranti da Paesi dichiarati "sicuri" non toglie né ai giudici chiamati a pronunciarsi né ai ripescati da barchini e barconi il diritto a conoscere e contestare le fonti dell’attestazione del governo. "Uno Stato membro" non può includere nell’elenco dei Paesi di origine sicuri un Paese che "non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione", riassume la sentenza che boccia l’Italia e libera la magistratura ricorrente dalle accuse di politicizzazione del tema. Insomma, non esiste alcun automatismo: il governo ha titolo per dichiarare "sicuri" i Paesi che ritiene, ma ricorrenti e giudici possono sempre eccepire. Questo come minimo fino al 12 giugno 2026 quando entrerà in vigore il nuovo regolamento del Patto per le Migrazioni.

Per tutta la maggioranza è un doppio smacco. Fondati i ricorsi dei due immigrati del Bangladesh "trasportati illegittimamente a Gjader". "È una vittoria della democrazia", considera il legale Dario Belluccio. Fisiologico anche il rinvio dei magistrati di Roma alla Corte Ue. "Nessuno ‘remava’ contro il governo. Era stata proposta una interpretazione dai giudici italiani che la Corte di giustizia Ue dice essere corretta. Giusto saperlo, per amore di chiarezza", evidenzia il presidente dell’Anm Cesare Parodi. "Ancora una volta la giurisdizione rivendica spazi che non le competono a fronte di responsabilità politiche", la prende male l’esecutivo. Le parole infuocate di Palazzo Chigi escono in rete mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Istanbul con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il primo ministro del governo libico di unità nazionale Abdulhameed Mohamed Dabaiba. Obiettivo: rafforzare la gestione "dei flussi migratori".

La valutazione della sentenza esclude ogni autocritica. Per Palazzo Chigi, la pronuncia Ue consegna "a qualsivoglia giudice nazionale la decisione non sui singoli casi, bensì sulla disciplina dei rimpatri e delle espulsioni degli irregolari". E anche le opposizioni dovrebbero "preoccuparsi", perché risultano "ulteriormente" ridotti "i già ristretti margini di autonomia dei governi e dei Parlamenti". La promessa è "di ricercare ogni soluzione tecnica o normativa per tutelare la sicurezza dei cittadini". I vice concordano. Sentenza "politica, scandalosa, vergognosa, imbarazzante", esplode Matteo Salvini (Lega). Preoccupato Antonio Tajani (FI). Ma il parere del giudice "deve essere effettivo e motivato", è più cauto il Guardasigilli Carlo Nordio.

La struttura albanese di Gjader, derubricata da aprile a semplice centro di rimpatrio in conseguenza dei ricorsi dei magistrati di Roma, ospita oggi appena 27 migranti a fronte di una capienza complessiva di 1.224 posti tra hotspot, Cpr e penitenziario. La pronuncia della Corte Ue cristallizza sottoutilizzo e addebiti. "Sperperati più di 800 milioni degli italiani": la premier e il governo "si prendano la responsabilità di non aver letto le leggi italiane ed europee e di aver fatto una scelta illegale con centri inumani in Albania che calpestano i diritti fondamentali", denuncia la segretaria Pd Elly Schlein. "Spero che Meloni si fermi o i prossimi giudici saranno della Corte dei Conti", prospetta Matteo Renzi (Iv). Dopo questa "Caporetto" meglio stoppare la "Guantanamo italiana", è il suggerimento di Riccardo Magi (+Europa). Ma "il rischio che nessun Paese venga considerato sicuro" potrebbe causare "un aumento a dismisura degli arrivi", paventa Carlo Calenda (Azione). Per Nicola Fratoianni (Avs), l’ostinazione del governo viene "sconfitta senza appello". Ancora più sferzante Giuseppe Conte: pronuncia Ue "scontata", dalla premier "propaganda vuota e vittimismo strumentale".