Al Meeting di Rimini. Schillaci non si fa vedere. Manda un video: si inceppa

Schillaci sì, Schillaci no. Il dubbio anima la giornata di ieri del Meeting di Rimini. Alla fine il ministro della Salute appare in videomessaggio al convegno La salute un bene per tutti. E si scatenano le polemiche: c’è chi accusa Schillaci di aver “saltato“ il Meeting per evitare domande sulla vicenda delle nomine del comitato vaccini (Nitag) azzerate per la presenza di due medici sospettati di simpatie no vax. Fatto sta che Schillaci a Rimini non ha messo piede – inizialmente gli organizzatori avevano previsto la sua partecipazione in presenza – e non è nemmeno intervenuto in videocollegamento come da programma fino a qualche giorno fa. Un videomessaggio registrato che si è pure interrotto prima della conclusione. Nel corso del convegno viene poi spiegato perché: il file contenente il video si era "danneggiato". Una presenza istituzionale così tormentata come quella di Schillaci non si era mai vista al Meeting.

Fonti del ministero della Salute fanno sapere che la decisione di non essere a Rimini e di mandare un videomessaggio "era stata presa da tempo" e dunque non avrebbe a che fare con il caso nomine. C’è chi fa notare che nei giorni scorsi anche altri esponenti istituzionali hanno modificato la propria agenda: il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto in videocollegamento, il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ha inviato un messaggio registrato, il governatore pugliese Michele Emiliano ha dato forfait ed è stato sostituito dall’assessore Viviana Matrangola.

Ma che cosa ha detto Schillaci al Meeting? "Obiettivo di questo governo – le parole del ministro – è una sanità pubblica che garantisca a tutti le stesse cure con una particolare attenzione ai più fragili e ai più deboli. Il Servizio sanitario regionale viaggia ancora a più velocità, ciò non toglie che la nostra sanità resti un unicum nel panorama mondiale". Il ministero della Salute "ha emanato leggi per migliorare la qualità delle cure su tutto il territorio perché non vogliamo più un Servizio sanitario di serie A e uno di serie B. Con la prossima Finanziaria – l’annuncio di Schillaci – ci saranno ulteriori risorse per il 2026, che si aggiungono ai 4 miliardi già previsti nella scorsa legge di bilancio". L’obiettivo è "superare gap che si sono cronicizzati. Carenza di personale e liste d’attesa sono sfide da vincere. C’è la disponibilità dei medici di medicina generale a lavorare su un arco di 12 ore al giorno, insieme agli specialisti e agli altri operatori sanitari, per consentire alle nuove strutture per l’assistenza territoriale di essere aperte sette giorni su sette".

Del comitato vaccini e delle tensioni interne al governo che ne sono seguite non si è parlato. Per Azione la questione "è incandescente e il governo tenta di nascondersi. Solidarietà al ministro e alla comunità scientifica fatta oggetto di attacchi da parte di Salvini e Lollobrigida". Dalla maggioranza toni ben diversi. Il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, risponde così a chi gli chiede di Schillaci: "Non è al Meeting? Non faccio l’agenda del ministro. Ha fatto delle nomine per una commissione e ha deciso poi di cancellarle, vedremo cosa deciderà. È una scelta che compete a lui". Il caso non è chiuso. Se ne discuterà in altre sedi. Magari in presenza.