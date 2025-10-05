Calabria al voto, alle ore 12 affluenza al 7,7% per l’elezione del presidente della Regione

Roma, 5 ottobre 2025 – Urne aperte, oggi e domani in Calabria, per l’elezione del presidente della Regione. Sono chiamati al voto 1.888.368 elettori delle cinque province. Il primo dato dell’affluenza segna una sia pur lieve ripresa.

Alle ore 12 si è recato alle urne il 7,7% degli aventi diritto (il numero è riferito a 2.321 sezioni su 2406). Il dato è leggermente superiore rispetto alla stessa rilevazione delle precedenti elezioni regionali del 2021, quando alla stessa ora aveva votato il 7,4%. Il dato più alto, al momento, è quello di Catanzaro dove, con 414 sezioni su 425, l'affluenza si attesta all'8,8%.

Si vota fino alle 23 di stanotte e anche domani, lunedì 6 ottobre, dalle ore 7 alle 15. Tre i candidati alla presidenza della Regione: il governatore uscente Roberto Occhiuto che corre per il centrodestra, con il sostegno di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, “Sud chiama Nord”, liste “Occhiuto presidente” e “Forza Azzurri”. Per il centrosinistra corre l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Pasquale Tridico, sostenuto dal proprio partito e da Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e dalle liste “Democratici e Progressisti” e “Tridico presidente”. Terzo candidato è Francesco Toscano, che si presenta con la lista Democrazia Sovrana e Popolare”.

Roberto Occhiuto, governatore uscente che punta a un secondo mandato, ha votato questa mattina nel suo seggio di competenza, come ha annunciato nel post su Facebook che lo mostra, insieme con i figli, mettere inserisce la scheda nell'urna. Mentre Francesco Toscano si è recato questa mattina alle 11 a votare a Gioia Tauro, nella scuola primaria Eugenio Montale.

Il candidato del campo progressista, Pasquale Tridico, non può invece votare perché non ha la residenza in Calabria ma a Roma.