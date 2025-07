Affidopoli scuote le Marche. Indagato il candidato presidente Ricci

È un fulmine giudiziario che cade nel bel mezzo della campagna elettorale: Matteo Ricci è indagato per concorso in corruzione, a poche ore dalla convocazione ufficiale delle elezioni regionali che si terranno il prossimo 28 e 29 settembre. Una scossa pesante per l’ex sindaco Dem di Pesaro, oggi eurodeputato e in corsa per la guida della Regione Marche, che ha scelto di annunciare tutto con un video diffuso sui social. Il nome di Matteo Ricci è iscritto insieme a quello di altre 23 persone, (dirigenti e figure che a vario titolo hanno gravitato in Comune durante la sua legislatura), nel registro degli indagati. L’indagine giudiziaria denominata "Affidopoli" è nata a seguito di un’inchiesta giornalistica del Carlino iniziata il 16 luglio dell’anno scorso. La Procura, nell’ambito delle indagini condotte dalla squadra mobile della polizia e dalla Finanza, ha ipotizzato un sistema di affidamenti reiterati, senza rotazione né gara, a favore di due associazioni no profit, Opera Maestra e Stella Polare, alle quali dal 2020 sono confluiti quasi 600mila euro di fondi pubblici.

Per gli inquirenti, guidati dal procuratore capo Marco Mescolini e dalla pm Maria Letizia Fucci, sarebbe esistito un meccanismo rodato che ha garantito a quelle realtà culturali incarichi su misura e che avrebbero consentito a Ricci di accrescere il proprio consenso politico. "Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia", ha esordito l’eurodeputato guardando fisso l’obiettivo. Addosso una polo azzurro chiara e il volto contratto. Ieri avrebbe dovuto presenziare a un appuntamento ufficiale nell’ambito della campagna elettorale poi disdetto nel corso della mattinata per ‘problemi di salute’. "L’avviso di garanzia mi è stato recapitato sulla vicenda annosa degli affidi, dei murales, delle feste e del casco di Valentino Rossi (un’installazione in onore del campione in una delle piazze del lungomare pesarese ndr) che ormai è sulla stampa da un anno. Sono sorpreso perché io in vita mia non mi sono mai occupato di affidamenti pubblici, di lavori, mi sono sempre fidato ciecamente dei miei dirigenti e dei miei collaboratori.

Ricci definisce "curiosa" l’accusa a suo carico. "Mi si dice che io non avrei ottenuto alcuna utilità patrimoniale, ma solo in termini di consenso politico. Sono molto sereno nel merito però sono anche molto amareggiato, e molto arrabbiato". E poi il candidato dem tira una stoccata sulla tempistica dell’avviso di garanzia: "Perché capite che questa cosa arriva il giorno dopo la convocazione delle elezioni, dopo un anno di indagini".

La leader del Pd, Elly Schlein non commenta, mentre Giuseppe Conte avvisa il candidato appoggiato anche dal Movimento. Il leader M5s augura a Ricci "di chiarire al più presto con l’autorità giudiziaria" per "poter svolgere in piena serenità la campagna elettorale". Ma si riserva di "valutare approfonditamente le contestazioni mosse" perché "una condotta disonesta sarebbe incompatibile con i principi ed i valori" del Movimento. "Prima Milano, con Sala, oggi Ricci a Pesaro – dichiara il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio –. La politica non si faccia dettare l’agenda dalla magistratura". Critiche dall’opposizione. "I cittadini hanno diritto a trasparenza e verità" (Antonio Baldelli, deputato FdI). "Matteo Ricci non ha ancora dato una spiegazione", (Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera).