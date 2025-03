Addio a Laurito. Inventò Velina rossa

Addio a Pasquale Laurito (foto). Il decano dei giornalisti parlamentari si è spento a Roma: avrebbe compiuto 98 anni il 15 maggio. Di recente era stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica dal Quirinale.

Nel 1978 creò la Velina rossa, il foglio di informazioni parlamentari sul mondo della sinistra. Nato a Lungro (Cosenza), era fiero di aver preso la tessera del Pci a 17 anni e 8 mesi, non ancora 18enne. L’arrivo a Roma nel 1947, dove segue i lavori della Costituente, come corrispondente del giornale La democrazia del lavoro.

Da allora, ha raccontato le cronache politiche e parlamentari di quasi 80 anni di vita repubblicana, come giornalista di Paese sera, del Globo e per tanti anni all’Ansa. Alla fine degli anni ‘70 dà vita alla Velina rossa, foglio di notizie ufficiose nato per impulso di Tonino Tatò, il capo segreteria di Enrico Berlinguer, alternativa alla Velina bianca di Vittorio Orefice, di area Dc.

Presenza costante in sala stampa, alla Camera, salvo i rari momenti in cui si dedicava ai suoi hobby preferiti (la vela in gioventù e l’opera).