Roma, 31 ottobre 2021 - I big del mondo trovano una quadra sul clima al G20. Si è trattato fino all'ultimo ma alla fine l'accordo è chiuso, fanno sapere fonti diplomatiche. I leader mondiali hanno concordato l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura entro 1,5°C. Confermato l'impegno a stanziare un fondo di 100 miliardi per i paesi più fragili.

Nella dichiarazione finale del G20 si afferma che "mantenere l'obiettivo di 1,5°C a portata di mano richiederà azioni significative ed efficaci e l'impegno da parte di tutti i Paesi". Direttiva vaga, secondo la critica mossa da più parti. Stando a fonti dell'Eliseo, si cita poi la scadenza - indefinita anche questa - di "metà secolo" per il raggiungimento del target emissioni zero. E i grandi si impegnano a "intraprendere ulteriori azioni" sul clima "in questo decennio". Termine altrettanto incerto. Si è discusso a lungo sull'indicazione temporale per le ulteriori azioni, se scrivere negli anni '20 o lasciarla indefinita. Alla fine si sarebbe raggiunto un accordo - spiegano fonti diplomatiche - sull'indicazione di "questo decennio".

La battaglia diplomatica sulla terminologia dimostra la difficoltà nel trovare compromessi. Al tavolo ci sono idee diverse "su quanto rapidamente dobbiamo iniziare ad agire e sulla velocità con cui dobbiamo cambiare rotta", ha ammesso Draghi in apertura della seconda giornata di meeting. E' la ragione per cui di fatto le indicazioni del G20 risultano annacquate rispetto agli obiettivi stringenti che impone la situazione.

Il premier ricorda che "la crisi climatica è il problema decisivo dei nostri tempi. Mette in pericolo il nostro sostentamento, minaccia la nostra prosperità, mette a rischio il nostro futuro. Con lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento del livello del mare e gli eventi meteorologici estremi che si verificano sempre pù' frequentemente, ci troviamo di fronte a una scelta semplice. Possiamo agire ora o pentircene in seguito".

Il presidente del Consiglio ha ricordato che "l'ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici mostra che dobbiamo effettuare tagli immediati, rapidi e considerevoli alle emissioni per evitare conseguenze disastrose. Alcuni di noi si chiedono perché spostiamo il nostro obiettivo da 2 gradi a 1,5 gradi. Come mai? Perché lo dice la scienza".