Politica

Presidenzialismo sì o no? "Riforma inutile. Può dare stabilità ma non governabilità"

Giorgio La Malfa: "Meglio introdurre la sfiducia costruttiva alla tedesca. Non gettiamo il Paese nel caos, basta qualche ritocco alla Costituzione. A meno che il governo non cerchi una via di fuga in caso di fallimento"