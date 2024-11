"Abbassate gli scudi". Ma è giallo sul video

Giallo sul video di CasaPound in cui si vedono alcuni attivisti del movimento chiedere alla polizia di "far abbassare gli scudi". C’è chi ha accusato gli agenti di prendere ordini dal partito di estrema destra, versione negata da CasaPound. "Non c’è stato alcun ‘ordine impartito alla polizia’". In un video rilasciato ieri, il movimento ripercorre le concitate fasi della manifestazione di

Bologna, spiegando che il momento in cui gli attivisti si avvicinano agli agenti in tenuta antisommossa era dovuto solo al "raggiungimento di una moderazione tra manifestanti e autorità nell’interesse di tutti". Nel video (in foto Salvatore Ferrara) viene mostrato il momento in cui uno dei leader del movimento di estrema destra si intrattiene a colloquio con i funzionari di polizia spiegando di "essere autorizzati" a entrare nella piazza. "Non è bello vedere gente schierata, almeno gli faccia abbassare gli scudi", chiede a uno dei funzionari.

In serata Ferrara è intervenuto alla Zanzara: "Io mi dichiaro fascista, non mi nascondo mai. Se mi auguro un colpo di Stato? Magari… gli italiani non ne possono più".