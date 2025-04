25 aprile con polemica

La parola d’ordine dovrebbe essere "sobrietà", come chiesto dal ministro Nello Musumeci. C’è chi ha preso fin troppo sul serio il suggerimento del governo e chi, invece, ha deciso di non farsi proprio condizionare. Il panorama di questo 25 aprile è frastagliato. In alcune città molto è legato alla presenza di politici di primo piano e alte cariche istituzionali, come nel caso di Genova, Milano e Roma. Elly Schlein, per dire, sarà a Monte Sole, a Marzabotto. Qui, nel 1944, si è consumata una delle stragi più gravi commesse dai nazisti in Italia. Subito dopo partirà per Milano.

Rimarrà, invece, nella Capitale il leader del M5s, Giuseppe Conte, che andrà alle Fosse Ardeatine, dove poco prima arriverà anche il leader azzurro e vicepremier Antonio Tajani in rappresentanza del governo per ricordare le 355 vittime della strage. Nessun impegno certo in agenda per l’altro vicepremier, Matteo Salvini, che potrebbe trascorrere la ricorrenza in famiglia. Il leader di Iv, Matteo Renzi, sarà a Firenze mentre il segretario di Azione, Carlo Calenda, si recherà al cimitero anglo-americano di Testaccio a Roma. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa saranno all’Altare della Patria. Il capo dello Stato si sposterà poi a Genova per un’altra cerimonia, mentre l’agenda di Meloni sarà rimodulata e resterà a Roma. Momenti istituzionali, quindi, pressoché confermati, ma in alcuni casi c’è chi fa notizia per il contrario. Ed è il caso di Ponte San Nicolò, un comune di 13mila abitanti in provincia di Padova, guidato da una giunta di centrosinistra, che ha annullato un concerto programmato nel cortile del municipio. Il sindaco Gabriele De Boni è stato contestato: si è difeso dicendo che le critiche arrivano da persone che non hanno capito bene cosa è stato rinviato, e accusando il governo di non aver dato disposizioni chiare e inequivocabili.

Anche Comuni più grandi hanno fatto scelte simili a quelle di De Boni. Ad Ancona, che ha 99mila abitanti ed è il capoluogo di regione delle Marche, sono stati annullati l’accompagnamento bandistico del corteo celebrativo e un concerto. "Abbiamo semplicemente rinviato la parte musicale per rispetto delle disposizioni pervenute dalla presidenza del Consiglio e dalla prefettura", ha detto il sindaco Daniele Silvetti (Forza Italia). A Cesena, che ha quasi 96mila abitanti, è stato annullato un concerto in teatro. A Pesaro, 95mila abitanti, e stato annullato un pranzo “al sacco” con accompagnamento musicale nel piazzale di fronte al Monumento alla Resistenza. A Piacenza, un altro capoluogo di provincia, 105mila abitanti, è stato rinviato un concerto di liscio in piazza Cavalli, per cui erano previsti anche balli. Nessuno di questi Comuni tuttavia ha vietato il corteo del 25 aprile come ha fatto il comune di Domodossola.

Chi invece non seguirà il consiglio del governo è Bologna. "Come sempre – dice il sindaco, Matteo Lepore – lo vivremo con grande gioia, perché è la giornata della Liberazione del nostro paese; Bologna sarà in festa e accompagnerà questo momento come è giusto che sia". E poi Firenze che torna ad animare piazza Santo Spirito con una giornata "di mobilitazione, memoria e lotta". Ieri sera, invece, tensione a Torino dove si sono registrati scontri in piazza Castello al termine della fiaccolata organizzata dalla Città per il 25 aprile. I componenti dello spezzone ‘antagonista’ del corteo, composto da autonomi, attivisti dei centri sociali e di movimenti filo palestinesi, sono saliti sul palco dopo avere rimosso le transenne. I dimostranti sono giunti a contatto con il cordone delle forze dell’ordine che ha risposto con una manovra di alleggerimento e manganellate.