Emerge un'altra figura paradossale, quella di Carlo Selvatico, il quale si presente sotto falso nome a un legale e chiede delucidazioni sull'inchiesta e sulle intercettazioni legate all'omicidio Branchi. Viene indagato per concorso in omicidio con due fratellastri di Goro. Vari parlati, tra cui uno degli indagati per l'omicidio