Si può risparmiare anche nella città più cara d’Italia: Milano

L'inverno del nostro scontento. E non solo inverno, se è vero che nell'anno appena chiuso a Milano il caro vita ha fatto segnare un rialzo del 7,5%. In frenata, rispetto ai due anni precedenti spinti dalla fiammata del caro bollette, ma pur sempre oltre il triplo dell'inflazione considerata "sana" dagli economisti. Ma anche nella città più cara d'Italia si può risparmiare.

Basta andare ogni sabato, come oltre tremila concittadini fanno, all'Ortomercato, che solo quel giorno apre le porte a tutti, anche senza partita Iva. Qui si compra a cassette, non al chilo. Ma se si ha una famiglia numerosa o se si divide la spesa fra due o più famiglie, l'affare è garantito: broccoli, pomodorini, arance, zucca a meno di un euro al chilo. Frutta e verdura rigorosamente di stagione (tranne quella esotica, onnipresente su alcuni banchi). E di fronte, al Mercato del Pesce, il tonno costa ancora 28 euro al chilo o giù di lì. Il pesce azzurro è a costi popolari, i crostacei scontati.

O ancora, ci si può rivolgere ai gruppi d'acquisto, meno economici ma comodi e di altissima qualità. E per i più sensibili all'ambiente, si può fare un salto in uno dei punti vendita di Bella Dentro, il sogno realizzato di Camilla e Luca, che nel 2017, indignati per gli sprechi della filiera agroalimentare, si sono licenziati e hanno cominciato a comprare direttamente dalle aziende agricole frutta e verdura troppo "brutte" esteticamente per essere vendute. Brutte sì, ma buonissime. Senza che si debba svuotare il portafogli.

