Cara Milano, quanto mi costi? Con una media di 626 euro al mese per una stanza singola, Milano è la capitale del caro affitti in Italia. Non a caso a maggio 2023 è partita da qui la “protesta delle tende”: una pendolare si è accampata davanti al Politecnico per denunciare la situazione e chiedere interventi concreti. Da allora, tra canone concordato e progetti di studentato diffuso, molto è cambiano. Ne parliamo con l’assessore comunale Pierfrancesco Maran, e con il presidente nazionale di Unioncasa, Flavio Sanvito.