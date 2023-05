Putin e l'ipotesi arresto, "ma non è perseguibile per aggressione"

Intervenendo all'Aia, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, ha chiesto che un "tribunale speciale, modello Norimberga, processi Putin". Ma di cosa può (o non può) essere accusato penalmente il presidente russo? Secondo Silvana Arbia, ex cancelliere della Corte penale internazionale dell'Aia e già procuratrice del Tribunale internazionale sul genocidio in Ruanda, "oggi non ci sono le condizioni legali e giurisdizionali perché il reato di aggressione di uno Stato su un altro sia perseguibile di fronte a una corte penale internazionale". Nel corso del podcast, la giurista spiegherà però cosa rischia Putin: l'arresto in uno dei 123 Paesi che hanno aderito alla Cpi dell'Aia e, per esempio, anche l'addebito di altri crimini (come il genocidio) che la Corte sta valutando oltre a quello della deportazione di bambini ucraini in Russia, per cui è già stato emesso un mandato di arresto. Infine, una annotazione su Zelensky: "Il suo appello 'non c'è pace senza giustizia' convince poco", dice Arbia. Ecco perché…

Silvana Arbia

Ha collaborato Marco Santangelo