Fiera del "bebè alla carta" a Milano? Facciamo chiarezza - il podcast di Marcella Cocchi

Roma, 28 aprile 2023 – In questo podcast tenteremo di andare oltre la polemica che, con ogni probabilità, investirà ‘Wish for a baby’, fiera sulla maternità in provetta e sulle tecniche della procreazione assistita già cancellata l'anno scorso e in programma a Milano il 20 e 21 maggio. Fratelli d'Italia ha subito lanciato l'allarme: "No ai bambini preconfezionati". Il quotidiano Avvenire ha messo in guardia dal rischio che surretiziamente si riapra la rotta dell'utero in affitto, vietato. Ma noi, appunto, useremo la notizia non per ripetere lo stesso copione degli scontri ideologici quanto per fare il punto sulle pratiche ammesse (oppure no) oggi in Italia perché, dall'eterologa alla gestazione per altri, troppo spesso questi temi sono re-mixati confusamente a vantaggio delle ideologie. Ci guiderà la professoressa dell'Alma Mater, nonché luminare in Italia della Procreazione medicalmente assistita, Eleonora Porcu. Dopo aver seguito per 40 anni nell'ambito del sistema sanitario pubblico migliaia e migliaia di coppie che non riuscivano ad avere figli, la dottoressa Porcu impone alcune riflessioni: "La ricerca di un bambino è la ricerca del bene di quel bambino, a volte il sogno di avere un figlio non è supportato dalle informazioni corrette". Tenendo presente che "soggiornare in un utero non è come soggiornare in un bed and breakfast" e che "la fecondazione assistita non è la soluzione della fertilità". Ecco perché...

Ha collaborato Marco Santangelo