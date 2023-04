Migranti, Bonino: "Che illusione i muri salva Europa" - Il podcast di Marcella Cocchi

Il presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber, ha detto in un'intervista al Corriere della sera che "la Ue dovrebbe finanziare le recinzioni per proteggere i confini europei". Forse non tutti sanno che nel mondo si contano ben 77 muri, per un totale di 50 chilometri quadrati di barriere artificiali, come la circonferenza del pianeta. Il muro di cui oggi si parla di più è quello tra America e Messico, il cavallo di battaglia anti-clandestini dell'ex presidente Donald Trump, su cui ancora si discute oltreoceano mentre muoiono ogni giorno migliaia di migranti, anche minorenni, che tentano l'assalto al sogno americano. Anche in Europa ci sono tantissime barriere, si va dal pezzo di muro appena fatto costruire dalla Finlandia per difendersi dalla Russia al filo spinato tra Ungheria e Serbia, fino al Marocco, con le enclave spagnole fortificate di Ceuta e Melilla. Ma in mare? Che senso ha parlare di muri? Non ne ha, in assoluto, secondo la senatrice radicale ed ex ministra degli Esteri, Emma Bonino: "I migranti sono pesci, non alberi". E spiega perché, per lei, parlare di muri salva Ue non solo sia disumano ma anche un'"illusione".

Ha collaborato Marco Santangelo