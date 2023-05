Nessuno vuol più fare il medico di famiglia

Perché i giovani che sognano il camice bianco oggi non vogliono più fare il medico di famiglia? "Un altro giorno" parte dagli ultimi dati della Fondazione Gimbe, una stima fino al 2025 della carenza dei medici di medicina generale soprattutto nelle regioni settentrionali. L'inquadramento del fenomeno è del presidente del Gimbe, Nino Cartabellotta. Il vice segretario della Federazione italiana medici di famiglia, Fiorenzo Corti, fa un esempio che dimostra quanto sia reale il "rischio estinzione" di questa categoria: "In Lombardia su 470 posti per il corso di medicina generale, in questo momento, lo hanno iniziato solo in 300".

Nel corso del podcast, i vari ospiti tenteranno anche di spiegare quali possono essere le ragioni di questo fenomeno: dalle borse di studio dimezzate rispetto ai camici bianchi delle specialità al fatto che i medici di famiglia, in questi anni, sono stati molto più esposti alle aggressioni dei pazienti. Fabio Maria Vespa, invece, ora in pensione dopo 38 anni in prima linea come medico di medicina generale nel Bolognese e come segretario della Fimmg, riassumerà la differenza di prospettive dagli anni Ottanta a oggi, nel quadro di graduale smantellamento della medicina generale.

Ha collaborato Marco Santangelo