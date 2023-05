Siccità e alluvione: emergenza doppia - il podcast di Marcella Cocchi

Mentre l'Emilia Romagna conta i danni e i morti delle alluvioni che hanno colpito in particolare le province di Bologna e Ravenna, è impossibile non fare i conti con un'emergenza che ormai è un mostro a due teste: la siccità e le bombe d'acqua. Nel podcast "Un altro giorno" interverrà la vice direttrice di ANBI (Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue), Caterina Truglia, che traccerà il quadro dei problemi da risolvere. Impossibile, pensando agli interventi bloccati o alla burocrazia lumaca sulle opere per migliorare la prevenzione idrogeologica, non ricordare il caso Senigallia. Il ministro, Matteo Salvini, intanto, ha promesso un tavolo tecnico per venerdì: già previsti 50 milioni ma i fondi dovrebbero aumentare e, più in generale, l'obiettivo sarebbe un intervento di legislatura molto più ampio. Sarà così?

Ha collaborato Marco Santangelo