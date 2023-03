Because the night, quella notte tra Bruce Springsteen e Patti Smith

Sling Rock

Estate 1977, a New York fa un caldo torrido e il caso ha voluto che nello stesso studio di registrazione si ritrovino un giovanissimo Bruce Springsteen e una rediviva Patti Smith. Il lavoro dei due è febbrile. Il Boss deve bissare il successo di Born to run, e la sacerdotessa del rock tenta il suo ultimo tentativo con il successo. Complice per entrambi sarà una canzone abbozzata da Springsteen che la Smith plasmerà fino a renderla un classico senza tempo