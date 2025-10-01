Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Martedì 30 Settembre 2025

Valerio Baroncini
Pecore ElettricheIl vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
1 ott 2025
“Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv

Firenze, 1 ottobre 2025 – “Tiziano Terzani ci diceva che non bisogna giustificare i terroristi, però capirli, chiedersi che cosa chiedono, che cosa vogliono. E alla fine la storia si ricorderà di questo, che sono riusciti a portare la Palestina di nuovo al centro della discussione. Stanno animando una rivoluzione globale”. Così parlò Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Prima o poi bisognerà chiedersi come abbia fatto questa distinta signora a diventare il punto di riferimento fortissimo di tutti i progressisti. Forse perché a sinistra c'è il vuoto e il primo che passa lo occupa.

