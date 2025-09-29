Venerdì 26 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Podcast
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato MichiganFlotilla oggiItalia volleyMotoGp GiapponeDon PatricielloUcraina news
Acquista il giornale
Pecore ElettricheIl voto nelle Marche e i possibili scenari
29 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Podcast
  3. Pecore Elettriche
  4. Il voto nelle Marche e i possibili scenari

Il voto nelle Marche e i possibili scenari

“Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv

Pecore Elettriche

Pecore Elettriche

Per approfondire:

Firenze, 29 settembre 2025 – La campagna elettorale per le Politiche inizia oggi, con il voto nelle Marche.

Oggi dopo le 15 sapremo infatti chi avrà vinto fra Francesco Acquaroli, presidente di Regione uscente, e Matteo Ricci, europarlamentare del Pd in prestito a Bruxelles.

La sfida è interessante non soltanto per i destini della Regione ma anche perché è stata politicamente caricata di senso da entrambe le coalizioni.

Ed è anche l’unica Regione sulla quale onestamente ci sia qualche dubbio sul risultato finale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata