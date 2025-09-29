Il voto nelle Marche e i possibili scenari

Firenze, 29 settembre 2025 – La campagna elettorale per le Politiche inizia oggi, con il voto nelle Marche.
Oggi dopo le 15 sapremo infatti chi avrà vinto fra Francesco Acquaroli, presidente di Regione uscente, e Matteo Ricci, europarlamentare del Pd in prestito a Bruxelles.
La sfida è interessante non soltanto per i destini della Regione ma anche perché è stata politicamente caricata di senso da entrambe le coalizioni.
Ed è anche l’unica Regione sulla quale onestamente ci sia qualche dubbio sul risultato finale.