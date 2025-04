Firenze, 8 aprile 2025 – È tornato Vanni Santoni con “Il detective sonnambulo”, probabilmente il suo miglior romanzo dopo “Gli interessi in comune” (un gioiello ancora adesso). Esce oggi per i tipi di Mondadori, casa editrice che già ha portato in libreria due libri eminentemente santoniani: “I fratelli Michelangelo” e “La verità su tutto”.