Vannacci cambierà la Lega o la Lega cambierà Vannacci?

Alla fine è andata come avevano previsto le anticipazioni giornalistiche delle settimane scorse. Il generale Roberto Vannacci nei giorni scorsi è diventato vicesegretario della Lega, insieme alla milanese Silvia Sardone, volto popolare dei social leghisti. La nomina segue alla modifica dello statuto, voluta dal segretario Matteo Salvini, per consentire al generale - in un colpo solo - di prendere la tessera e diventare vicesegretario.