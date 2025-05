Trump versione Papa e i compiti dell'informazione

Firenze, 5 maggio 2025 – Ho visto - come tutti temo - l’immagine prodotta con l’intelligenza artificiale di Donald Trump vestito da Papa. Per la verità non l’ho vista su Truth Social, il social media realizzato da Trump - all’epoca - dopo la sua cacciata da Twitter oggi noto come X, bensì su un giornale.

Al che mi sono chiesto: ma è proprio necessario riprodurre quell’immagine su un mezzo di informazione? Non si fa così il gioco della costruzione dell’immaginario trumpiano, spacciato poi per gioco, per scherzo, per divertissement dai vari JD Vance – una controfigura della persona che scrisse Elegia Americana – pronti a difendere qualsiasi sciocchezza firmata dal Capo?