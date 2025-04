Come parla un populista (Trump e i suoi insulti)

Firenze, 11 aprile 2025 – Non si è ancora capito come finirà la vicenda dei dazi, intanto Donald Trump ha annunciato un parziale dietrofront sospendendoli – ancorché non tutti – per 90 giorni. Qualche ora prima della sospensione però Trump dal palco di una cena di raccolta fondi per il Partito repubblicano se n’era uscito così, parlando di tutti quei Paesi che si sono detti disposti a scendere a compromessi con l’amministrazione americana pur di ridurre l’impatto delle tariffe: “Mi chiamano, mi baciano il culo, stanno morendo dal desiderio di fare un accordo”.