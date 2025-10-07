Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Podcast
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Missili TomahawkUcraina RussiaIlaria Salis immunitàPensioni manovra 2026Luna piena oggi
Acquista il giornale
Pecore ElettricheSulle concause dell'astensionismo
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Podcast
  3. Pecore Elettriche
  4. Sulle concause dell'astensionismo

Sulle concause dell'astensionismo

Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv

Pecore Elettriche

Pecore Elettriche

Ordunque, dopo le elezioni calabresi - ma per la verità dopo ogni elezione, soprattutto regionale - si torna a parlare di astensionismo. In Calabria ha appena votato il 43,23 per cento degli aventi diritto. Nelle Marche, pochi giorni fa, giusto il 50,01% per cento dell’elettorato ha votato. Il dato dell'astensione non preoccupa quasi nessuno, o meglio c’è qualcuno che se ne preoccupa, lo cita nei giorni successivi al voto, vale per la Calabria ma anche per altre regioni e poi tutto sommato rimane tutto com'è. Forse dovremmo iniziare a ragionare in maniera consistente sulle ragioni, sulla natura, sulla genealogia di questo astensionismo diffuso.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata