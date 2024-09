La settima sezione di Regina Coeli

Firenze, 20 settembre 2024 – Questa settimana nel carcere romano di Regina Coeli c’è stato il terzo suicidio dall’inizio dell’anno. “Anche questa [persona], come le due precedenti, si trovava nella settima sezione”, nota Antigone: “La settima sezione è allo stesso tempo una sezione di ingresso, di transito, disciplinare, di isolamento sanitario. Le persone qui recluse restano in cella per 23 ore al giorno in una condizione che di dignitoso non ha nulla”.