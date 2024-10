Firenze, 4 ottobre 2024 – Fra pochi giorni il gup di Milano dovrà decidere se disporre il rinvio a giudizio della ministra del Turismo Daniela Santanchè oppure no. Una decisione che potrebbe avere serie conseguenze sul governo, che già ha dovuto rinunciare al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per le note vicende e dovrà rinunciare a Raffaele Fitto, appena indicato come commissario europeo al fianco di Ursula von der Leyen.