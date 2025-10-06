Renzi, il governo val bene un Campo Largo

Domenica 5 Ottobre 2025

Agnese Pini
Podcast
Gaza newsAccensione riscaldamentiGuerra UcrainaPensioniRitiro SinnerElezioni Calabria
Pecore ElettricheRenzi, il governo val bene un Campo Largo
6 ott 2025
“Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv

Firenze, 6 ottobre 2025 – Matteo Renzi, che ha puntato molto se non tutto sul Campo Ultra Largo, e che ha fatto passare chiaramente il messaggio che bisogna anzitutto battere la destra di Giorgia Meloni e soci, dovrà trovare il modo di rassicurare gli elettori preoccupati dall’abbraccio mortale con i Cinque Stelle e la sinistra, anche in vista delle elezioni regionali toscane che ci saranno nei prossimi giorni.

L’ex segretario del Pd è sempre stato abile nell’arte del rilancio. Forse stavolta sarà più complicato convincere i renziani superstiti che il governo val bene un Campo Largo.

