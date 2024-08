Firenze, 27 agosto 2024 – Le sorelle Meloni sono convinte che sia in corso un complotto contro il governo. La presidente del Consiglio in particolare, Giorgia Meloni, sarebbe al centro di un attacco concentrico che coinvolge giornali e persino alleati dell’esecutivo (come Antonio Tajani), per non parlare di quell’opposizione così agguerrita ed efficace da passare giorni a discutere di come non far implodere il Campo Largo.