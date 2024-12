Da giorni è in corso una lunga discussione politico-giornalistica attorno al cosiddetto “federatore” del Centro. Essendo così variegata l’area, dal punto di vista dell’offerta elettorale, a qualcuno è venuto in mente che forse sarebbe necessario reperire una leadership adeguata per mettere tutti d’accordo. Per coagulare un settore della pubblica opinione che potrebbe valere l’8-10 per cento.