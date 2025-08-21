Martedì 19 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
Pecore Elettriche
Ma perché fidarsi di Vladimir Putin?
21 ago 2025
DAVID ALLEGRANTI
Pecore Elettriche
Ma perché fidarsi di Vladimir Putin?

"Pecore Elettriche", si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv

Pecore Elettriche

Pecore Elettriche

Firenze, 21 agosto 2025 – Ma se quella di Putin fosse soltanto una farsa? L'autocrate russo non è interessato a una trattativa politica, ma all'imposizione della legge e del diritto del più forte in un contesto globale di leadership deboli e frastagliate, a partire da quelle europee. Non considera Volodymyr Zelensky un leader legittimo, riconosciuto, alla guida di uno Stato indipendente, ma semplicemente un pezzo di complemento al soldo dell'Occidente. Dunque perché fidarsi di lui?

