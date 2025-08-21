Ma perché fidarsi di Vladimir Putin?

Firenze, 21 agosto 2025 – Ma se quella di Putin fosse soltanto una farsa? L’autocrate russo non è interessato a una trattativa politica, ma all’imposizione della legge e del diritto del più forte in un contesto globale di leadership deboli e frastagliate, a partire da quelle europee. Non considera Volodymyr Zelensky un leader legittimo, riconosciuto, alla guida di uno Stato indipendente, ma semplicemente un pezzo di complemento al soldo dell’Occidente. Dunque perché fidarsi di lui?