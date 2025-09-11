L'omicidio di Charlie Kirk e la violenza politica negli Stati Uniti

Negli ultimi anni negli Stati Uniti - il riassunto lo fa egregiamente il giornalista Ezra Klein in un tweet - ci sono stati stati:
- un piano, sventato dall’Fbi, per rapire Gretchen Whitmer, attuale governatrice del Michigan.
- L’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021
- Il tentativo di sequestro di Nancy Pelosi, già speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, e l’aggressione a suo marito Paul
- I molteplici tentativi di assassinio di Donald Trump
- L’assassinio della speaker della Camera dei Rappresentanti del Minnesota, Melissa Hortman, e di suo marito
- Il ferimento del senatore John Hoffman e di sua moglie
- L’assassinio da parte di Luigi Mangione di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealth Group
- L’assassinio di Charlie Kirk, avvenuto mercoledì 10 settembre, mentre era in un campus in Utah.