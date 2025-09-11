Giovedì 11 Settembre 2025

Maurizio Sacconi
L'omicidio di Charlie Kirk e la violenza politica negli Stati Uniti
11 set 2025
L'omicidio di Charlie Kirk e la violenza politica negli Stati Uniti

“Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv

Per approfondire:

Negli ultimi anni negli Stati Uniti - il riassunto lo fa egregiamente il giornalista Ezra Klein in un tweet - ci sono stati stati:

- un piano, sventato dall’Fbi, per rapire Gretchen Whitmer, attuale governatrice del Michigan.

- L’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021

- Il tentativo di sequestro di Nancy Pelosi, già speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, e l’aggressione a suo marito Paul

- I molteplici tentativi di assassinio di Donald Trump

- L’assassinio della speaker della Camera dei Rappresentanti del Minnesota, Melissa Hortman, e di suo marito

- Il ferimento del senatore John Hoffman e di sua moglie

- L’assassinio da parte di Luigi Mangione di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealth Group

- L’assassinio di Charlie Kirk, avvenuto mercoledì 10 settembre, mentre era in un campus in Utah.

