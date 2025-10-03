Venerdì 3 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
L'unità che non c'è
3 ott 2025
DAVID ALLEGRANTI
Pecore Elettriche
L'unità che non c'è

Firenze, 3 ottobre 2025 – Non c’è stato, alla fine, ieri, il voto condiviso sulle mozioni presentate dai partiti sul piano per Gaza. Ognuno - maggioranza e opposizione - si è votato la propria con una parziale eccezione, la mozione sottoscritta anche da Azione e dal deputato Luigi Marattin (Gruppo misto - Partito Liberaldemocratico), che è stata approvata con 182 voti favorevoli, 101 astenuti e nessun contrario. Il documento "impegna il Governo a compiere ogni attività utile a sostenere e favorire l’iniziativa di pace messa in campo dagli Usa, che oggi costituisce l’unica prospettiva realistica per porre fine ad un conflitto sanguinoso”.

