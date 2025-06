Ieri con 109 voti favorevoli, 69 contrari e 1 astenuto, l'aula del Senato ha approvato in via definitiva il dl Sicurezza, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il dl, approvato il 4 aprile scorso dal Consiglio dei Ministri e licenziato senza modifiche giovedì scorso dall'aula della Camera, è dunque stato convertito in legge entro i termini.