Gli Stati Uniti sono un posto strano dove vivere. Ma forse lo sono sempre stati, d’altronde l’America mica è nata con Donald Trump, che non ha certo inventato il populismo e la violenza politica. Non bisogna mai commettere l’errore di confondere la causa con l’effetto, di attribuire a Trump responsabilità che non ha.

Di sicuro però questa amministrazione non ha fatto niente per migliorare il clima politico negli Stati Uniti, anzi lo ha esacerbato.