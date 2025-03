L'Europa senza gli Stati Uniti

Firenze, 3 marzo 2025 – Ieri a Testo, giovane fiera di libri che da qualche anno va in scena alla Leopolda, ho presentato il mio libro, “Come parla un populista”. A un certo punto, sul finire, Tommaso Ciuffoletti, carissimo amico e brillante oratore e intellettuale, mi ha chiesto che cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi così trumpianamente connotati. Ora, io non so effettivamente che cosa potrebbe succedere. Servirebbe una palla di lardo o una palla di cristallo. Qualcosa però si può dire. Se dovessi concentrare l’attenzione sulle prossime evoluzioni lo farei sull’Unione Europea.