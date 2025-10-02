Alla Leopolda di Renzi ci va mezzo governo

Firenze, 2 ottobre 2025 – Domani, venerdì 3 ottobre, torna la convention di Matteo Renzi alla Leopolda di Firenze. Edizione numero 13 dal titolo “Vivaio Italia”, laddove si lascia intendere che il leader di Italia Viva sia alla ricerca di giovani talenti. Come al solito la convention durerà da venerdì pomeriggio a domenica a ora di pranzo. Ho dato un’occhiata al programma e quel che colpisce di più è la presenza di ospiti provenienti direttamente dal governo Meloni.