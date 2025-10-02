Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Alla Leopolda di Renzi ci va mezzo governo
2 ott 2025
DAVID ALLEGRANTI
Pecore Elettriche
Alla Leopolda di Renzi ci va mezzo governo

“Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv

Pecore Elettriche

Pecore Elettriche

Firenze, 2 ottobre 2025 – Domani, venerdì 3 ottobre, torna la convention di Matteo Renzi alla Leopolda di Firenze. Edizione numero 13 dal titolo “Vivaio Italia”, laddove si lascia intendere che il leader di Italia Viva sia alla ricerca di giovani talenti. Come al solito la convention durerà da venerdì pomeriggio a domenica a ora di pranzo. Ho dato un’occhiata al programma e quel che colpisce di più è la presenza di ospiti provenienti direttamente dal governo Meloni.

