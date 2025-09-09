La Lega in Veneto vuole Alberto Stefani come presidente

Firenze, 9 settembre 2025 – La destra si sta davvero complicando la vita in Veneto, Regione saldamente governata dalla Lega con Luca Zaia, presidente di cui ho già abbondantemente parlato qui sulle Pecore Elettriche.
Non c’è ancora una data ma fra poche settimane, pochissimi mesi, si vota, e la destra non ha trovato ancora un successore di Zaia.
La Lega però, che vorrebbe mantenere il controllo sul Veneto anche dopo la fine del lungo governo zaiano o zaiesco, ha fatto un passo in avanti nel tentativo di bruciare Fratelli d’Italia, che vorrebbe poter scegliere il candidato pescandolo fra i suoi dirigenti politici.