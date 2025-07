Come noto, quest’anno ci saranno le elezioni regionali in Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle D’Aosta, Veneto. Non c’è un accordo al momento per una data unica.

Alcuni Regioni sono sorvegliate speciali. Alcune per evidenti motivi - in Campania e in Veneto, tramontata la possibilità di un nuovo mandato per Vincenzo De Luca e Luca Zaia - altre per motivi meno palmari.

Prendiamo per esempio le elezioni regionali in Toscana, dove si voterà il 12 o il 19 ottobre.