Stop ai barbari della domenica

Matteo Massi
Stop ai barbari della domenica
La politica delle incursioni (su Vannacci e Appendino)
21 ott 2025
La politica delle incursioni (su Vannacci e Appendino)

Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv

Pecore Elettriche

Pecore Elettriche

Ieri al Consiglio Federale della Lega è andato in scena un mezzo processo in contumacia al Generale in Pensione Roberto Vannacci, dopo i flop delle ultime elezioni regionali, specialmente in Toscana, dove era anche responsabile della campagna elettorale. L’europarlamentare eletto con la Lega, di cui è anche vicesegretario federale, non si è presentato alla riunione leghista. Si è però parlato di lui e dei suoi “Team Vannacci”. Lo ha fatto Matteo Salvini che, riferisce l’agenzia ASKANEWS, ha detto: i Team Vannacci “possono essere solo un’associazione culturale, non possono essere soggetti politici”.

