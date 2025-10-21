La politica delle incursioni (su Vannacci e Appendino)

Ieri al Consiglio Federale della Lega è andato in scena un mezzo processo in contumacia al Generale in Pensione Roberto Vannacci, dopo i flop delle ultime elezioni regionali, specialmente in Toscana, dove era anche responsabile della campagna elettorale. L’europarlamentare eletto con la Lega, di cui è anche vicesegretario federale, non si è presentato alla riunione leghista. Si è però parlato di lui e dei suoi “Team Vannacci”. Lo ha fatto Matteo Salvini che, riferisce l’agenzia ASKANEWS, ha detto: i Team Vannacci “possono essere solo un’associazione culturale, non possono essere soggetti politici”.