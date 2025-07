La disastrosa estate dei socialisti spagnoli

Molto invocato ed evocato anche in Italia dalla sinistra, Pedro Sánchez è da tempo il punto di riferimento fortissimo di tutti i progressisti. Persino più di Beppe Conte, che è tutto dire. Epperò con l’ingresso in carcere di Santos Cerdán, ex segretario organizzativo del Partito Socialista Spagnolo, al centro di un’inchiesta su presunte tangenti al ministero dei Trasporti, che coinvolge anche altri dirigenti socialisti, la faccenda si complica non poco.

Non solo: nel fine settimana un suo strettissimo collaboratore Francisco Salazar, che sarebbe dovuto diventare vicesegretario dell’organizzazione del Psoe, ha rinunciato alla nomina dopo le accuse di “comportamento inappropriato” che gli hanno lanciato alcune sue stesse compagne di partito.