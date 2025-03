La Casa Bianca e il bar di Guerre Stellari

Firenze, 2 marzo 2025 – Donald Trump sta applicando un feroce spoils system da quando è tornato alla Casa Bianca. Nei giorni scorsi come nuovo vice direttore dell’Fbi è stato scelto Dan Bongino, podcaster di grandissimo successo del movimento Maga, ex poliziotto, ex agente del Secret Service, per tre volte candidato sconfitto alle elezioni per il Congresso. Mai lavorato prima d’ora per l’Fbi. Un nuovo ingresso nel bar di Guerre Stellari.

È una nomina molto interessante perché Trump ha un consistente debito di riconoscenza nei confronti dei podcaster come Bongino (e Joe Rogan eccetera), perché gli hanno permesso di affermarsi in un prezioso e specifico settore dell’elettorato che ascolta regolarmente le loro trasmissioni. Se n’è occupato qualche settimana fa anche il Financial Times. Durante l’ultima campagna elettorale, Trump ha saltato la trasmissione della CbsS, ’60 Minutes’, rompendo una tradizione vecchia di diverse decadi: “Questo gruppo, una costellazione di influencer e comedian che ruotano attorno alla superstar Joe Rogan è stato soprannominato ‘maschiosfera’ per la sua presa sui giovani americani”.

In un’epoca di sfiducia dell’elettorato versol i media tradizionali, questi podcaster hanno offerto un’alternativa nel solco del Maga. Dan Bongino è uno di loro. È uno di quei podcast che hanno regalato a Trump un consenso strutturato tra gli elettori under 30. “Più della metà degli uomini sotto i 30 anni ha sostenuto Trump, secondo AP VoteCast, un sondaggio condotto su oltre 120.000 elettori, mentre il democratico Joe Biden aveva ottenuto una quota simile di questo gruppo quattro anni prima”, ha scritto Associated Press: “Quest’anno gli uomini bianchi sotto i 30 anni erano decisamente a favore di Trump - circa 6 su 10 hanno votato per Trump - mentre i giovani latini erano divisi tra i due candidati. La maggior parte dei neri sotto i 30 anni ha sostenuto la democratica Kamala Harris, ma circa un terzo ha appoggiato Trump”..

Il neo presidente degli Stati Uniti ha dunque potuto contare nella sua carriera politica su una radicata sfiducia nel sistema tradizionale giornalistico. Anche in questo caso non ha inventato niente. Fin dal 1972, e regolarmente ogni anno dal 1997, l’istituto di ricerca Gallup interpella gli statunitensi sulla loro fiducia nei media. Oltre 50 anni fa, gli americani che dicevano di fidarsi molto o abbastanza dei media erano il 68 per cento. Nell’ottobre 2023, a un anno dal voto, la percentuale è scesa al 32, la stessa del 2016, quando Trump vinse le elezioni contro Hillary Clinton.

Allo stesso tempo, un altro 29% degli statunitensi adulti dice di non avere molta fiducia mei media, mentre il 39 – cifra record – afferma di non averne affatto. “Questi quasi 4 americani su 10 che mancano completamente di fiducia nei media sono il più alto mai registrato”, ha scritto Megan Brenan, analista di Gallup. Il 39% di sfiducia totale nei media è persino di 12 punti superiore al sondaggio del 2016, quando, tra l’altro, gli statunitensi che dichiaravano di non avere molta fiducia nei media erano il 41%. Nel 2016, gli elettori repubblicani che dicevano di fidarsi molto o abbastanza dei media erano il 14%. Nel 2023, l’11. Trump ha alimentato questa sfiducia nel sistema mediatico attraverso continui attacchi, alcuni anche personali, contro giornali, radio e tv. I podcaster del movimento Maga hanno completato l’opera.