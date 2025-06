Maurizio Landini con la partecipazione straordinaria del Campo Largo sperava di liquidare il governo Meloni via referendum, in anticipo sulle elezioni politiche. Un referendum caotico con cinque quesiti che tenevano insieme il regolamento di conti a sinistra sul Jobs Act (contro Matteo Renzi) e l’apertura della cittadinanza agli stranieri (contro Matteo Salvini). Non è finita bene, per più di un motivo.