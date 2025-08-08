Il M5S dà il via libera al Pd che dà il via libera a Giani

Firenze, 8 agosto 2025 – Anzitutto un piccolo annuncio: la prossima settimana il podcast si ferma e tornerà in onda martedì 19 agosto.

Ma veniamo alla puntata di oggi. Il M5S in Toscana ieri s’è dunque pronunciato. Ordunque, su 5.202 aventi diritto di voto hanno votato in 2.568. 1.030 hanno votato per far andare il M5S da solo, mentre in 1.538 hanno votato per verificare se vi siano le condizioni per prendere parte alla coalizione del Campo Largo. Via libera insomma del M5S al Pd, che ieri sera ha invece dato il via libera alla ricandidatura di Eugenio Giani.