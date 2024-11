Firenze, 20 novembre 2024 – Dentro la vittoria del centrosinistra in Umbria e in Emilia-Romagna ci sono dinamiche che è bene analizzare. La principale mi pare che riguardi il M5S, che in Emilia-Romagna ha preso il 3,55 per cento (53.075 voti) e in Umbria 4,71 per cento (15.125). Esattamente la metà di quelli presi l’altra volta, cinque anni fa.