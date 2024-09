I complimenti, da un interista, alla Fiorentina

Firenze, 25 settembre 2024 – Perdonate l’assenza di ieri ma da qualche giorno ho l’influenza e lunedì avevo oltre 38 di febbre. Neanche la voce è granché, ma non fateci caso. In questo podcast non mi sono mai occupato di calcio, almeno fin qui. Sarà che è un argomento divisivo, come si dice con una brutta parola, sarà che di commenti sportivi ce ne sono già in abbondanza. Stavolta però faccio un’eccezione e, da interista, sento di fare i complimenti alla Fiorentina.