Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Podcast
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tassi FedGreta Thunberg FlotillaMattia FurlaniFedez SinnerKate e Melania TrumpSciopero per Gaza
Acquista il giornale
Pecore ElettricheGli anni Settanta, la violenza politica e il senso del ridicolo
18 set 2025
DAVID ALLEGRANTI
Pecore Elettriche
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Podcast
  3. Pecore Elettriche
  4. Gli anni Settanta, la violenza politica e il senso del ridicolo

Gli anni Settanta, la violenza politica e il senso del ridicolo

“Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. E' disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e si occupa di politica, di cultura, libri, videogiochi e serie tv

Pecore Elettriche, il podcast di David Allegranti

Pecore Elettriche, il podcast di David Allegranti

Per approfondire:

Firenze, 18 settembre 2025 – L’omicidio di Charlie Kirk ha aperto un vaso di Pandora di reazioni convulse tra insulti alla memoria di Kirk, richieste di licenziamento per quelle persone, invero poco commendevoli, che hanno festeggiato la sua morte, e paragoni improponibili a proposito della violenza politica. Ecco, il riferimento al "clima da Brigate Rosse" in Italia e le rievocazioni a casaccio di Luigi Calabresi le lascerei proprio stare e cercherei di mantenere intatto il senso della storia e anche quello del ridicolo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OmicidioViolenza